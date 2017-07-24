مقتل 7 مدنيين خلال تصدي دبابة لسيارة ملغومة شمال سيناء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عن مقتل سبعة مدنيين خلال إحباط محاولة هجوم لاستهداف أحد الارتكازات الأمنية جنوب مدينة العريش والذي كان سينتج عنه خسائر جسيمة.

وأشار الرفاعي في بيان، إلى أن “إحدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف أحد كمائن القوات المسلحة جنوب مدينة العريش والتي كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح قد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50 إلى 60 فردًا من المدنيين والعسكريين.

وأضاف أن إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة حاولت اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالي 200 متر، ما أجبر سائق العربة المفخخة على إيقاف عربته أمام الدبابة مباشرة بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر في صفوف العسكريين وكذلك المدنيين المتواجدين بجوار وأمام الكمين.

وتابع البيان: “وقد استدعى انتباه سائق الدبابة تواجد أربعة عناصر تكفيرية بالسيارة مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات ويستعدون لمغادرتها لاستهداف عناصر الكمين في ظل تواجد العشرات من المدنيين، الأمر الذي لم يكن في مقدور سائق الدبابة إلا تلبية نداء واجبه المقدس فقام بالإسراع باعتراض السيارة والتصدي لها والاصطدام بها بدافع وطني وبشرف العسكرية المصرية، وذلك بهدف تلقي الموجة التفجيرية في جسم الدبابة بما يجنب المدنيين وكذلك أقرانه العسكريين أي إصابات، إلا أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها وكان الانفجار كبيرًا، ما يشير إلى أنها كانت تحمل حوالي (100 كغم) من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، وقد نتج عنه استشهاد سبعة من أهالي سيناء (ثلاثة رجال وسيدتان وطفلان) تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار”.