الداخلية المصرية تعلن تصفية عنصريْن من كوادر حركة “حسم”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تصفية اثنين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان، المسمى بحركة “حسم”، عقب تحديد أوكار العناصر التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم، لتنفيذ أعمال تخريبية.

وقالت الوزارة في بيان: “إنه توافرت لديها معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء عدد من العناصر التابعة للحركة، والسابق تورطهم في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، وذلك بأحد الأوكار بدائرة مركز طامية في محافظة الفيوم”.

وأضافت، “أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وحال مداهمة القوات للوكر فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع كل من محمد سعيد عبدالباسط محمود من مواليد عام 1987 ، وأحمد إيهاب عبدالعزيز محمد من مواليد 1997”.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه عُثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وأكد البيان، أن المذكوريْن من أبرز كوادر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان، وقاما بدور بارز لصالحه خلال الفترة الماضية، ارتكز على تنفيذ تكليفات القيادات الهاربين خارج البلاد، بالإعداد والتدريب لتنفيذ العديد من الحوادث “الإرهابية”.