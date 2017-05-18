الحكومة المصرية تبدأ حربها ضد سارقي أراضي الدولة (صور)

استردت 6 محافظات مصرية على مدار يومين فقط 438.24 فدانًا من مافيات التعدي على أملاك الدولة، بمساعدة قوات الأمن، التي استندت إلى قانون الطوارئ، الذي فرضه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وقال الدكتور علي إسماعيل رئيس “هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى” إن “حجم التعديات على أراضي الدولة يبلغ مليون ونصف مليون فدان، من بينهم مليون فدان صالحة للمباني، و500 ألف فدان زراعية”.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن قيمة تلك الأراضي المنهوبة تصل إلى 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 500 ألف فدان، من حجم الأراضي المعتدى عليها تم تسقيعها لصالح رجال الأعمال بعد الاستيلاء عليها من قبلهم دون وجه حق.

وأوضح الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، أن هناك توجيهات رئاسية على أعلى مستوى لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والرقابة الإدارية.

وقال اللواء أحمد حامد محافظ السويس إنه تم وضع خطة للانتهاء من استرداد الأراضى المنهوبة خلال 11 يوماً”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بتطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديات على الأراضي، مشيرًا في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية إلى أن “من سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة”.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة في شهر فبراير من العام الماضى، يرأسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.