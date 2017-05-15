تضارب في التصريحات الكندية بشأن تسهيلات هجرة المصريين

المصدر: محمود غريب - إرم نيوز

تضاربت التصريحات الرسمية بين سفارة كندا لدى القاهرة ومجلس الهجرة واللاجئين التابع للحكومة الكندية، بشأن فتح الباب أمام هجرة المصريين إلى كندا.

وبينما أعلن مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية عن فتح الباب أمام قبول طلبات الهجرة من مصر واليمن، فإن السفارة الكندية لدى القاهرة تبرأت من الخبر واعتبرته شائعة، رغم أن التصريحات جاءت عبر الوسائل الرسمية للطرفين.

وأعلن قسم حماية اللاجئين في كندا، قبل أيام، عن تعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المقدمة من عدة دول من بينها مصر واليمن، والتي نصت على أنه اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران المقبل يمكن للاجئين من أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، أن يتقدموا بطلبات الهجرة، بموجب سياسة معالجة الطلبات المتعلقة باللاجئين من قبل القسم، والتي تسمح بقبول الطلبات بشكل أسرع، وفقًا لما نشره موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية.

وحذرت السفارة الكندية في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تلك المعلومات.

وقالت السفارة، في منشورها، “إن السفارة الكندية في مصر، لاحظت مؤخرًا انتشار أخبار زائفة وغير دقيقة على الإنترنت، بخصوص تغيير كندا سياسات اللجوء فيما يخص مصر ودول أخرى”، داعية إلى ضرورة “تجاهل هذه المواقع، والاعتماد فقط على المعلومات الموجودة في المواقع الرسمية”.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.