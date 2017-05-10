أنباء عن وصول السراج إلى القاهرة لمقابلة حفتر

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ “إرم نيوز” وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، وسط توقعات بوصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في وقت لاحق.

وقالت المصادر إن حفتر والسراج سيضعان في اجتماعهما بالقاهرة الذي سيعقد غداً “اللمسات الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق وجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاء أبوظبي“.

وكانت معلومات تداولها مسؤولون ونواب ليبيون ظهر اليوم، قد أكدت عقد اجتماع في القاهرة، غداً الخميس، لكن دون تحديد الشخصيات التي ستمثل الطرفين.

وتضغط قوى إقليمية وغربية على حفتر والسراج لمناقشة إعادة تفعيل الاتفاق الذي جرى بوساطة من الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج.

وكان الاتفاق محاولة لإنهاء الاضطراب المستمر في ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.