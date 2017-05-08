“الزعيم” عادل إمام يفترق عن كاتب “الروائع” بعد خلاف على “المبادئ”

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

اندلع خلاف في وجهات النظر بين الكاتب السينمائي يوسف معاطي والفنان عادل إمام، بشأن تفاصيل أحداث الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل “عفاريت عدلي علام” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال مصدر مقرب من الزعيم لـ “إرم نيوز” إن “المخرج رامي إمام فشل في تقريب المسافات بين والده والكاتب معاطي بعد تمسك كل منهما بموقفه”.

وأشار المصدر إلى أن “الزعيم قرر الاستعانة بكاتب ظل لاستكمال أحداث المسلسل، الأمر الذي أغضب يوسف معاطي بشدة”.

يذكر أن التعاون بين يوسف معاطي وعادل إمام مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وأثمر عن أعمال مميزة منها مسلسلات “العراف” و”صاحب السعادة” و”أستاذ ورئيس قسم”، كما امتد التعاون بينهما إلى شاشة السينما في أكثر من عمل أبرزها “زهايمر و”السفارة في العمارة”.

ومن المعروف أن يوسف معاطي، اشتهر بتقديم الفكرة السياسية في إطار كوميدي، وهذا سر تمسك الزعيم به.

ومسلسل “عفاريت عدلي علام”، من إخراج رامي إمام وإنتاج تامر مرسي، وبطولة هالة صدقي وغادة عادل وكمال أبو رية.