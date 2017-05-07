استقالة جماعية لنواب جنوب سيناء من البرلمان المصري

المصدر: حسن خليل-إرم نيوز

تقدّم نواب محافظة جنوب سيناء في مصر اليوم الأحد، باستقالتهم من عضوية البرلمان المصري، متهمين الحكومة ممثلة في الأجهزة التنفيذية والمحلية بالتعنت معهم في حل المشكلات البسيطة داخل المحافظة، إلى جانب عدم التعاون مع النواب بحل قضايا المواطنين.

وتقدّم نواب جنوب سيناء، حيث تتبع مدينة شرم الشيخ السياحية للمحافظة إداريًا، بالاستقالة لرئيس البرلمان المصري علي عبد العال، ووقع عليها من النواب كل من: غريب حسان ونور سلامة وسارة صالح عبد المطلب وعطية موسى جبلى.

وجاء في الاستقالة الاحتجاجية: “إننا نواجه مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بعدم تعاونه معنا بحل مشكلات المواطنين البسيطة والتي يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذي بكل سهولة لولا التعنت الواضح من خلالهم، مما وضعنا في حرج شديد أمام أبناء دوائرنا”.

وقال النائب غريب حسان، أحد مقدمي الاستقالة في تصريحات لـ”إرم نيوز” “إن التقدم بالاستقالة من البرلمان أفضل من العمل في المناخ الحالي مع القيادات التنفيذية والحكومة، دون أي تغيير أو تعاون بحل مشكلات بسيطة لا تتطلب تدخلاً وزاريًا”.

وأوضح النائب أن الأجواء الحالية مع القيادات التنفيذية تضع النواب في أزمة كبيرة أمام أبناء الدائرة، وتصورهم على أنهم غير قادرين على تلبية أبسط الاحتياجات، رغم التحذيرات السابقة من طريقة تعاملهم.

واختتم نائب سيناء حديثه بالقول: “نحن محافظة سياحية، ومن غير المقبول أن تكون طلبات النواب الملحة لا يهتم بها أحد، وكان لابد من اتخاذ موقف، ونحن جادون في استقالتنا بشكل نهائي”.