جماعة متشدّدة تتبنى مقتل 3 من الشرطة المصرية في القاهرة

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

أعلنت جماعة متشدّدة تطلق على نفسها حركة سواعد مصر (حسم)، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين، بحادث استهداف سيارة شرطة في مدينة نصر على طريق الواحة.

وقالت الحركة التي تصنفها السلطات المصرية، إحدى الحركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في بيان، إنها رصدت تحركات رجال الشرطة واستولت على عدد من الأسلحة النارية بعد تدمير سيارتي شرطة.

وأضافت، أنه “في أول ظهور لفرقة العمليات الخاصة (صقور الحسم) تمكنت من الإجهاز على دورية أمنية متحركة، في تمام الساعة 11:15 من مساء الاثنين عند تقاطع طريق الواحة مع الطريق الدائري في محافظة القاهرة”.

وتابعت:”إن حركة حسم وهي تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية في عمق النظام لتؤكد الاستمرار بنهجها ضد هذا النظام، ولا يضرها حالة طوارئ فرضت”.

وأصدرت الداخلية المصرية أمس الاثنين بيانًا قالت فيه، إن عناصر مسلحين يستقلون سيارتين اقتربوا من الدورية الأمنية المتحركة أثناء مرورها في ميدان محمد زكي على طريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأطلقوا النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وشهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية ظهورًا لافتًا للحركات المسلحة، بدءًا بعمليات تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء (شمال شرق)، مرورًا بظهور 6 حركات تتبني العنف، وصولاً إلى الحركة السابعة، وهي “حسم” (حركة سواعد مصر)، التي زادت مؤخرًا وتيرة هجماتها في مختلف أنحاء البلاد.