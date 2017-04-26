السيسي: سنتحرم حكم القضاء المنتظر بقضية “تيران وصنافير”

المصدر: شوقي عصام - إرم نيوز

أكد الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، أنه سيحترم حكم القضاء المنتظر بقضية تيران وصنافير.

وقال خلال رده على سؤال أحد المواطنين في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسماعيلية ، حول تصرفه في حالة مجئ حكم المحكمة الدستورية العليا التي تبحث اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفه إعلاميا باسم “تيران وصنافير” بمصرية الجزيرتين ، بأنه سينفذ الحكم .

وأوضح أنه لن يدافع أبداً عن الإجراء التنفيذي المتعلق بدور السلطة التنفيذية من دراسات وأبحاث تتعلق بهذا الملف ، لافتا إلى أنه عندما طرح الأمر في شهر أغسطس عام 2015 ، قلنا للسعودية أن الشق الفني لن نتدخل فيه ، واجراءات التصديق القانونية والدستورية ستأخذ مجراها.

وشدد الرئيس المصري على أن الدولة المصرية تقوم على مؤسسات سواء القضاء والبرلمان ، قائلاً:”نحن كسلطة تنفيذية انتهينا من أعمالنا في هذا الملف، ونحترم قوانيننا وقضاءنا والأمر الآن أمام المحكمة”.

وتابع:”قمنا بدورنا في هذا الملف بأمانة ، ولم نجامل السعودية في دورنا التنفيذي، وتعاملنا طبقا للقواعد القانونية والدستورية”.

وكانت محكمة مصرية قضت مطلع أبريل الجاري بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية الذي يتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في وقت لاحق هذا الشهر حكمها في دعوى رفعتها الحكومة، ضد حكم القضاء الإداري.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في شهر أبريل/نيسان الماضي اتفاقية ترسيم الحدود، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر.