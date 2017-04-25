مصر.. الإفراج عن أكثر من 1000 سجين بموجب عفو رئاسي‎

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قررت الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 1118 سجينًا “جنائيًا” بموجب عفو رئاسي، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء المصرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “1051 نزيلًا بالسجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و67 نزيلاً آخرين يستحقون إفراجاً شرطيًا”

وللرئيس المصري بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

و”الإفراج الشرطي” في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، يتعلق بعضها بنوع العقوبة، أو المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ويوافق عيد تحرير شبه جزيرة سيناء 25 أبريل/نيسان من كل عام. وفي هذا اليوم من عام 1982 استردت مصر سيناء كاملة عدا منطقة طابا، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لما نصت عليه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.