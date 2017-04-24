محكمة مصرية تبرئ 17 شرطيًا من تهمة “التجمهر”

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

برأت محكمة مصرية 17 شرطيًا بقطاع السياحة في القاهرة من تهم “التجمهر احتجاجًا على تقليل فترات الراحة الأسبوعية”، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي ذاته: إن “محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وسط القاهرة قبلت اليوم استئناف 17 من أمناء الشرطة، وهي رتبة أقل من ضابط‎، بقطاع السياحة على حكم حبسهم عامين وعامين مراقبة، وبرأتهم من تهم الاعتراض على نظام العمل الجديد وتعطيل سير العمل”.

والمراقبة حكم قضائي يتضمن تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة الكائن بمحل إقامته لمدة 12 ساعة يوميًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 قررت نيابة جنوب القاهرة حبس أفراد الشرطة المتهمين على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمًا بالتجمهر والاعتراض على نظام العمل.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين تزعموا تجمهرًا لعشرات من أفراد الشرطة أعلنوا خلاله امتناعهم عن العمل بسبب الاعتراض على نظام العمل الجديد الذي ينص على قصر فترة الراحة الأسبوعية.

وأحالت النيابة أفراد الشرطة الـ 17 لمحكمة الجنح في يناير/كانون الثاني 2017، في حين صدر الحكم بحبسهم عامين والمراقبة لمدة عامين آخرين من المحكمة ذاتها نهاية فبراير/شباط من العام الجاري.