إلغاء حكم غيابي بالإعدام لمتهم بـ”مذبحة كرداسة” في مصر

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قضت محكمة النقض المصرية الأحد، بإلغاء حكم الإعدام بحق متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013، وفق مصدر قضائي .

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل له الحديث لوسائل الإعلام، إن “محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي، ألغت حكم الإعدام بحق عمرو صلاح محمد، في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة كرداسة”.

وأفاد المصدر أن “المحكمة قضت بقبول الطعن على حكم الإعدام ضد المتهم، وستتم إعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة تابعة لمحكمة الجنايات.”

وذكر المصدر أنه “عقب صدور حكم غيابي بالإعدام ضد المتهم في القضية ذاتها، تم القبض عليه وصدر ضده حكم آخر بالإعدام في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قبل أن يطعن على الحكم في مطلع 2016 وتصدر المحكمة حكمها الأحد”.

وفي الثاني من شباط/فبراير 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 متهمًا، إثر اتهامهم “باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013.

وبحسب القانون المصري، يحق لمن صدر بحقهم حكم غيابي إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى، عقب تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية أو القبض عليهم دون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام -سواء بالإعدام أو السجن- قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى.

وتنطق محكمة جنايات القاهرة الاثنين بالحكم في إعادة محاكمة 156 متهمًا حضوريًا في القضية ذاتها، بعد إلغاء محكمة النقض أحكام بالإعدام والسجن ضدهم في وقت سابق.