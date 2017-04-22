2.5 مليون نسمة معدل الزيادة السكانية في مصر سنوياً

المصدر: محمد علاء – إرم نيوز

قال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، إن معدَّل النمو السكاني يبلغ 2.5 مليون نسمة/ سنويًا، مضيفًا “هذا يعني أننا بحاجة إلى 600 ألف وحدة سكنية كل عام لاستيعاب الأسر الجديدة”.

وخلال كلمة ألقاها بحلقة نقاشية عُقدت اليوم السبت، على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي، في واشنطن، أشار مدبولي إلى أن مصر وضعت خطة مستقبلية للتنمية حتى العام 2052، كان من بين مخرجاتها، التوسع فى إنشاء المدن الجديدة المرتبطة بمحاور التنمية؛ لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن العمل يجري حاليًا لتنفيذ نحو 10 مدن جديدة.

وتحدَّث وزير الإسكان عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بوصفها امتدادًا للعاصمة الحالية “القاهرة“، حيث لا تبعد سوى 45 كم عن قلب المدينة، مشيرًا إلى العمل على نقل مقرات الحكومة إليها، الموجودة وسط مناطق سكنية وصلت الكثافة بها إلى 100 ألف مواطن لكل كم2، أي نحو 10 مرات أكثر من كثافة السكان فى مدينة مثل نيويورك، على حد قوله.

وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة مخطط إقامتها على مساحة 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 5 ملايين نسمة، خلال السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة.

ونوَّه الوزير إلى أن الأمر الرئيسي في إنشاء المجتمعات الجديدة هو تنفيذ الخدمات التى يحتاجها الناس، مثل المدارس والمستشفيات، والأسواق التجارية.

وأضاف “المدن الجديدة أصبح بها الآن عدد كبير من الجامعات، بل إن المواطنين ينتقلون حاليًا من وسط البلد للمدن الجديدة، للاستمتاع بخدماتها من نواد ووسائل تسوق وترفيه، والشيء المهم جدًا هو المواصلات العامة الجماعية، وهو ما تأخرنا فيه، ونعمل على سرعة تنفيذه”.