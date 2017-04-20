عبر بيان رسمي.. الخطوط السعودية تعتذر للمعتمرين المصريين بمطار القاهرة

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

تقدمت السفارة السعودية بالقاهرة عبر بيان رسمي اليوم الخميس باعتذارها عن تكدس مئات المعتمرين المصريين في مطار القاهرة أمس الأربعاء أثناء مغادرتهم لأداء العمرة بالأراضي السعودية، مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء لدى المسافرين.

وقالت سفارة المملكة في بيان أصدرته اليوم: “إشارةً إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل حول تأخير أو إلغاء بعض رحلات الخطوط الجوية السعودية من القاهرة إلى كل من جدة والمدينة المنورة وما ترتب على ذلك من آثار أدت إلى تكدس المسافرين في صالة المغادرة بمطار القاهرة الدولي تود الخطوط السعودية أولاً أن تعتذر لضيوفها الكرام عن أي إزعاج بسبب هذا الوضع الناتج عن ظروف تشغيلية غير اعتيادية تتمثل في كثافة أعداد المعتمرين خلال شهر رجب”.

وأضاف البيان أن الواقعة جاءت بسبب تكرار تعطل أجهزة نقل الأمتعة بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة ما أدى إلى تأخر بعض الرحلات وتكدس الضيوف في صالة المغادرة ومنصات الخدمة مما أعاق تشغيل الرحلات الأخرى المنتظمة.

وشكر البيان مسؤولي مطار القاهرة الدولي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق يضم القطاعات التشغيلية في الخطوط السعودية لمعالجة هذا الوضع وقد وصل أمس الأربعاء إلى مطار القاهرة وباشر مهامه على الفور”.

وكان مطار القاهرة الدولي قد شهد على مدار اليومين الماضيين حالة من التكدس والازدحام عانا جراءها المعتمرون والمسافرون، مما حذا ببعضهم إلى افتراش الأرض بالمطار في انتظار حل للمشكلة وسط حالة من الغضب والمطالبة بتدخل السفير السعودي بالقاهرة لحل الأزمة.

وفي نفس السياق قالت مصادر في تصريحات لإرم نيوز إن يحيى راشد وزير السياحة المصري غادر مقر الوزارة ظهر اليوم الخميس للذهاب إلى مطار القاهرة للوقوف على حقيقة الأزمة وآخر مستجداتها والنقاش مع بعض المعتمرين بعد شكاوى عديدة تقدم بها مواطنون لدى الوزارة.

وذكر المصدر أن قرابة ألفي معتمر يفترشون أرضية المطار حاليا بسبب استمرار الأزمة، مشيراً إلى وجود جهود لحلها خلال ساعات.