94 واقعة فساد داخل الحكومة المصرية خلال شهر واحد فقط

المصدر: محمد علاء – إرم نيوز

رصد تقرير لمؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، 94 واقعة فساد داخل أروقة الحكومة المصرية، خلال شهر مارس المنقضي، أغلبها قيد التحقيق.

ونبَّه إلى أن وزارة التموين، صاحبة الرصيد الأكبر لعدد حالات الفساد، بـنحو 16 واقعة، لافتًا إلى أنها بالإضافة إلى المحليات والصحة تعتبر الأكثر تسجيلاً لوقائع الفساد وإهدار المال العام.

وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي من خلال رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، هي مؤسسة غير حكومية تعمل منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2014، وتعرِّف نفسها بأنها “تعمل في إطار مساعدة المجتمع، على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح”.