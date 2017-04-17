عمار الحكيم يصل القاهرة.. ولقاء مرتقب مع السيسي

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

وصل القاهرة، مساء الإثنين، رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم، ووفد مرافق له، للقاء مسؤولين مصريين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني بمطار القاهرة الدولي، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن “الحكيم وصل القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من بغداد في زيارة (غير محددة المدة) للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية”.

وفي تصريحات صحفية سابقة أوضح السفير حبيب الصدر سفير العراق لدى القاهرة، أن عمار الحكيم يزور القاهرة تلبية لدعوة رسمية، وسيلتقى والوفد المرافق له مع الرئيس السيسي ورئيسي مجلسي الوزراء شريف إسماعيل، والنواب على عبد العال”.

وتأتي زيارة الحكيم في إطار جولة عربية يزور خلالها مصر وعددًا من دول المغرب العربي، بحسب السفير العراقي.

وسبق أن أكد محمد أبو كلل ممثل الائتلاف الوطني في البرلمان العراقي الذي يتزعمه الحكيم بأن الزيارة “تعُد مهمة للغاية في توقيتها وأسبابها”.

وقال أبو كلل في تصريحات صحفية، إن “زيارة الحكيم إلى مصر تأتى في إطار التشاور مع الأشقاء في مصر فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، كما سيطلع الحكيم السيسى على آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة العراقية”.

وأشار أبو كلل أن “السيسي والحكيم سيناقشان عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان من المقرر أن يزور الحكيم مصر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلا أن الزيارة تم تأجيلها، لأسباب لم تعلن حينها.