مصر.. حبس حبيب العادلي 7 سنوات في “فساد الداخلية”

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

قضت محكمة مصرية بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالسجن المشدّد 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الداخلية”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم السبت بمعاقبة حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدّد 7 سنوات وإلزامهم برد 195.9 مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مماثلاً متضامنين، في قضية الاستيلاء على المال العام بمبالغ قدرتها التحقيقات 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من العام 2000 وحتى 2011.

واشتمل الحكم أيضًا على معاقبة 8 آخرين بالسجن المشدّد لمدة 5 سنوات وحبس متهمين آخرين بالسجن المشدّد 3 سنوات وإلزام العادلي و9 آخرين بردّ مبلغ 529 مليون جنيه.

وأحالت النيابة العامة وزير الداخلية المصري الأسبق و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

وتولّى حبيب العادلي، وزارة الداخلية خلفًا للواء حسن الألفي، إثر مذبحة الأقصر في 1997 واستمر في منصبه حتى تمت إقالته في يوم 31 كانون الثاني/يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي اتُّهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين.

وأُقيل العادلي من منصبه في 31 يناير 2011، إثر مطالبات شعبية بتغييره إبان ثورة 25 يناير، وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرًا للداخلية بدلاً منه، وفي الثالث من شباط/فبراير من العام نفسه، أصدر النائب العام آنذاك المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.