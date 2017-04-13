الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ تفجير كنيسة “مارجرجس” في طنطا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة “مارجرجس” في طنطا هذا الأسبوع يُدعى ممدوح أمين محمد بغدادي، ونشرت صورة شخصية له في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه مولود العام 1977 وكان يقيم في محافظة قنا جنوب القاهرة، وهو ضمن قائمة تضم 19 مطلوبًا نشرتها وزارة الداخلية أمس، وقالت الوزارة اليوم إنها ألقت القبض على 3 متهمين منهم.

وقُتل 45 شخصًا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف يوم الأحد، وأصيب نحو 125 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين وقال إن انتحاريين قاما بهما، وتوعّد التنظيم المسيحيين بمزيد من الهجمات.

وأوضح بيان الوزارة أنها توصلت لهويته من خلال “استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري وباستخلاص الاشتباهات وبإجراء ومضاهاة البصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها في مسرح الحادث.”

وقالت الوزارة إن بغدادي أحد كوادر “بؤرة إرهابية” يقودها عمرو سعد عباس إبراهيم (32 عامًا) وهو أيضًا من محافظة قنا.

وكانت الوزارة قد ذكرت أمس أن هذه البؤرة مسؤولة أيضًا عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وسط القاهرة في ديسمبر كانون الأول، وخلف 29 قتيلاً أغلبهم نساء.

وأعلنت الوزارة اليوم زيادة المكافأة المالية لمن يتقدّم بمعلومات تمكنها من ضبط أي عنصر من الهاربين المذكورين إلى 500 ألف جنيه من 100 ألف أعلنتها أمس.