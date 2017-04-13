بالصور.. السيسي يعزي البابا تواضروس في ضحايا هجمات طنطا والإسكندرية

المصدر: شوقي عصام ومحمد الفيومي– إرم نيوز

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس العزاء لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في أرواح ضحايا الهجمات على كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي زار ظهر اليوم الخميس البابا تواضروس بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، لتقديم العزاء ومواساته في الهجومين اللذين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية، وراح ضحيتهما أكثر من 45 قتيلا و140 جريحا.

وأكد “السيسي” لـ”تواضروس” خلال اللقاء أن كافة أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبي الهجمات الدامية وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت، معربا عن مواساته لأسر الضحايا والمصابين، ومؤكدا أنهم سيلقون كامل الاهتمام والرعاية من الدولة.

وشدد “السيسي”، على عزم الدولة على الاستمرار في التصدي للإرهاب والقضاء عليه، مشيرا إلى ثقته في وعي الشعب المصرى بكافة طوائفه وإدراكه لحقيقة ودوافع من يدعمون الإرهاب لبث الفرقة بين أبناء الوطن ومحاولة تقويض جهود البناء والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار.

فيما أكد البابا تواضروس الثاني على أن الإرهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم، وأن الوحدة والمحبة بين أبناء الوطن هي السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة مصر والقضاء على الإرهاب.

ودفعت التفجيرات الأخيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كما أعلن أيضًا عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.