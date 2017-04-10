البرلمان المصري يوافق على قانون الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على قانون الإجراءات الجنائية والكيانات “الإرهابية”، في أعقاب التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية في إطار خطة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد لاستنفار عام لمواجهة الإرهاب.

وقال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن القانون يتضمن إقرار المحاكمات العسكرية على المتورطين المتشددين، لافتًا إلى أن المحاكم العسكرية تمثل أحد أدوات الردع التي تستخدم ضد المتشددين.

وأشار بخيت لـ “إرم نيوز”، إلى أن القانون الجديد تضمن إحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى قضاء عسكري وبشكل عاجل، وذلك لتسريع المحاكمات وتغليظ العقوبات وهروبًا من قصور في المحاكمات أمام القضاء المدني.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال أمس الأحد إنه سيعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بصلاحيات واسعة تمكنه من مواجهة المتشددين.