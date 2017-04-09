داعش يتوعد مسيحيي مصر بمزيد من الهجمات

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

توعد تنظيم داعش اليوم الأحد مسيحيي مصر بتنفيذ مزيد من الهجمات ضد الكنائس المصرية.

جاء ذلك في بيان أصدره التنظيم غداة تفجيرين استهدفا اليوم كنيستين في طنطا والإسكندرية.

وقال التنظيم في البيان إن اثنين من عناصره نفذا الهجومين بسترتين ناسفتين، مهددا المسيحيين في البلاد بمزيد من التفجيرات.

وأضاف البيان أن تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية نفذه مسلح تابع له يسمى أبو البراء المصري في حين نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا متشدد اسمه أبو إسحاق المصري.

وأدى الهجومان إلى مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.