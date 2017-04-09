الفنانة وفاء عامر.. مسيحية فقدت ابنها في عمل درامي “ضخم”

المصدر: صفوت الدسوقي- ارم نيوز

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها ستبدأ تصوير عمل درامي ضخم خلال رمضان المقبل، يتناول العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد بشكل واقعي دون تجميل.

وأضافت وفاء في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “العمل من تأليف سيناريست مصري مقيم في لندن وقد أعجبني السيناريو جدًا لأنني أجسد فيه دور أمّ مسيحية تشاء الأقدار أن يموت ابنها في حادث إرهابي، حيث يناقش المسلسل قضية المواطنة وهناك أكثر من جهة متحمّسة لإنتاجه”.

وتابعت: “عندما سمعت خبر انفجار كنيسة طنطا تذكرت الدور ورغمًا عني انهمرت دموعي فكلنا مصريون وكلنا أهل، وكفنانة أرى تصنيف المجتمع بين مسلم ومسيحي قمة العنصرية”.

وأردفت عامر: “بعد الحادث أصبحت متحمّسة للعمل، ولو كنت أستطيع تحمل تكاليف إنتاجه لقمت بإنتاجه بنفسي، فالفن رسالة قبل أن يكون متعة”.

يذكر أن الفنانة المصرية تواصل تصوير دورها في مسلسل “الطوفان” ويشاركها البطولة: ماجد المصري وأحمد زاهر وروجينا، وسيعرض خلال رمضان المقبل.

وقُتل 44 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات الجرحى اليوم الأحد في تفجيرين تبناهما تنظيم داعش استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية شمال القاهرة، في إحدى أعنف الهجمات التي تستهدف الأقباط.