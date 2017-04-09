شاهد بالفيديو.. لحظة تفجير الانتحاري نفسه بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

نشرت الشرطة المصرية مساء اليوم الأحد لحظة تفجير الانتحاري نفسه في كنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية، بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة داخل الكنسية.

وظهر الانتحاري وهو يحاول تجاوز الحاجز الأمني، لكنه عاد ووقف قرب جهاز كشف المعادن، ليفجر نفسه في هذه اللحظة، وظهرت في الفيديو بالقرب من الانتحاري ضابطة مصرية يعتقد أنها العميد نجوى الحجار، التي قضت في الحادث وهي تتحدث مع سيدة أخرى.

وبحسب ملامح الانتحاري التي أظهرها الفيديو بدا أنه شاب في الثلاثين من عمره، ويرتدي بنطالا وقميصا عاديين، فيما وضع على كتفيه قميصا أزرق.

وسقط في تفجير المرقسية صباح اليوم 11 ضحية وإصابة قرابة 35 فرداً، إلا أن الأعداد غير الرسمية تزيد عن تلك الأرقام بكثير.

وجاء تفجير الاسكندرية بعد ساعات قليلة من تفجير الكنيسة “مار جرجس” في طنطا والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى بحسب تصريحات رسمية منسوبة لوزارة الصحة.

وقالت مصادر أمنية لـ”إرم نيوز” إن التفجير الذي وقع في كنيسة الإسكندرية كان على مدخل الكنيسة، وأن من بين الضحايا قيادات شرطية كانت مكلفة بتأمين الكنيسة من الخارج.

وقال مصدر أمني إن الرائد عماد الركايبي قُتل أثناء محاولة القبض على أحد المشتبه فيهم بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وذكر المصدر أن التفجير الذي وقع اليوم في منطقة محطة الرمل، جاء متزامناً مع وجود البابا تواضروس داخل مقر الكنيسة، حيث دفعت مديرية أمن الإسكندرية بقوات أمن إضافية لتأمين الكنيسة من الداخل.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية طالبت البابا تواضروس بمغادرة مبنى الكنيسة تجنباً لإمكانية تعرضه للخطر، بصحبة أبناء الكنيسة المتواجدين داخلها، مشيراً إلى سقوط أجزاء من أحد المنازل المجاورة للكنيسة نتيجة الانفجار