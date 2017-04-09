مصر.. انفجار ثان في طنطا وأنباء عن وقوع ضحايا

المصدر: محمود غريب - إرم نيوز

وقع انفجار ثان بمركز تدريب للداخلية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، تزامنًا مع الانفجار الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس في المدينة نفسها وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” إن انفجار مركز تدريب الداخلية جار حاليا معرفة تفاصيله وإن كان هناك أنباء عن وجود مصابين، إذ فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الموقع مع تواجد خبراء المفرقعات.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل شرطي على الأقل في انفجار مركز تدريب الداخلية.