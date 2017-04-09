شاهد.. أول فيديو لتفجير كنيسة بمدينة طنطا المصرية

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أولى اللقطات من موقع تفجير استهدف كنيسة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية إحدى محافظات شمال مصر.

وقتل جراء التفجير 15 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حصيلة أولية تبدو مرشحة للارتفاع.

وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف للتلفزيون المصري إن “الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة.”

ويظهر الفيديو تجمع عشرات الأشخاص حول ما يبدو أنه جثث الضحايا.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه إن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في محيط الكنائس خاصة في القاهرة والإسكندرية لتجنب حدوث أي محاولات لاستغلال المناسبات المسيحية لتنفيذ عمليات “إجرامية” مثلما حدث في ديسمبر الماضي بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية.