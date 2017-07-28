قوات النظام السوري تدخل آخر معاقل داعش في محافظة حمص

المصدر: ا ف ب‎

دخلت قوات النظام السوري بلدة السخنة، آخر معقل لتنظيم “داعش” في محافظة حمص في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وتعد السخنة آخر معقل للتنظيم في حمص، ومن شأن السيطرة عليها أن تفتح الطريق أمام التوجه نحو محافظة دير الزور الواقعة في معظمها تحت سيطرة التنظيم المتطرف، وتبعد السخنة نحو 50 كلم عن محافظة دير الزور.

وكان المرصد، أشار في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى “أن معارك عنيفة تدور بين الطرفين يتخللها قصف صاروخي ومدفعي من قوات النظام”.

وأعلن المرصد مساء، أن القوات الحكومية تمكنت من دخول الجزء الجنوبي الغربي من البلدة.

وقال مديره رامي عبد الرحمن :”قام تنظيم “داعش ” بسلسلة من الانسحابات”، مضيفًا أن “الشوارع فارغة لكن لم يتضح بعد ما إذا كان عناصر من المتشددين ما زالوا في البلدة”.

وسيطر المتشددون منذ العام 2015 على السخنة الواقعة على بعد نحو سبعين كيلومترًا شمال شرق مدينة تدمر الأثرية، التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها للمرة الثانية في آذار/مارس الماضي بدعم روسي.

وتوجد في محيط السخنة حقول نفط وغاز عدة، ويتحصن قياديون من تنظيم “داعش” في الجبال المحيطة بها، وفق المرصد السوري.

ويخوض الجيش السوري منذ أيار/مايو الماضي، حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

ومُني تنظيم “داعش” بسلسلة خسائر في سوريا في الأشهر الأخيرة، أبرزها طرده من نقاط سيطرته في محافظة حلب شمال سوريا، كما تضاءلت مناطق سيطرته في محافظة الرقة أمام تقدم قوات سوريا الديموقراطية التي باتت تسيطر على أجزاء كبيرة من المحافظة وأكثر من نصف مدينة الرقة، معقل داعش في سوريا.