إسرائيل تزيل الأعمدة والممرات الحديدية من محيط الأقصى (فيديو)

المصدر: ا ف ب

أزالت السلطات الإسرائيلية، فجر الخميس، مزيدًا من التجهيزات الأمنية التي كانت استحدثتها في محيط الحرم القدسي وأثارت غضبًا فلسطينيًا وإسلاميًا عارمًا وصدامات دامية بين محتجين والقوات الإسرائيلية.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أزالت المسارات الحديدية وأعمدة الكاميرات التي نصبتها عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وكانت إسرائيل أزالت من مدخل الحرم، ليل الثلاثاء الماضي، بوابات كشف المعادن التي كانت نصبتها بعد عملية شنها في 14 تموز/ يوليو الجاري، 3 فلسطينيين وأسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين.