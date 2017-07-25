مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في أفريقيا الوسطى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في كمين نصبه الثلاثاء مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في بانغاسو (جنوب شرق)، في ثاني هجوم دموي يستهدف الكتيبة المغربية في هذه المدينة خلال يومين.

وقالت البعثة في بيان إن “مينوسكا تأسف لمقتل جنديين إضافيين من القبعات الزرق بعد ظهر الثلاثاء في بانغاسو (700 كلم شرق بانغي). هذان الجنديان من كتيبة حفظ السلام المغربية قتلا في كمين نصبه مسلحون مفترضون من انتي-بالاكا وأسفر أيضا عن إصابة جندي آخر من بعثة حفظ السلام بجروح طفيفة”.