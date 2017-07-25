الشرطة الإسرائيلية تواصل قمع المعتصمين في محيط المسجد الأقصى (صور)

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المعتصمين الفلسطينيين قرب “باب الأسباط”، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، حيث اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) أن طواقم لها عالجت مصابين، دون أن تحدد عددهم ولا طبيعة إصاباتهم.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابًا فلسطينيًا مصابًا من داخل سيارة للإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، دون معلومات إضافية.

وأضاف الشهود أن الشرطة منعت صحفيين متواجدين من ممارسة عملهم.

ولليوم العاشر على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهارًا والآلاف ليلاً، في منطقة “باب الأسباط”، لأداء الصلوات، رفضًا للإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

وعلى مدار تسعة أيام حتى الاثنين الفائت شهدت القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين كانوا يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلاً منها على كاميرات ذكية.

وقررت “المرجعيات الإسلامية” في القدس، اليوم، استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حتى تتلقى تقريرًا من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد.

ومنذ اندلاع المواجهات، على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، قُتل 4 فلسطينيين و3 إسرائيليين.