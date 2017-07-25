“تحرير الشام” تنشر مقطعًا لأسرى من حزب الله يطالبون بوقف معركة “عرسال” (فيديو)

نشرت “هيئة تحرير الشام” جبهة النصرة سابقًا”، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا ظهر فيه 3 عناصر، قالت إنهم أسرى من تنظيم حزب الله اللبناني.

وطالب العناصر خلال الفيديو، بإيقاف الحرب التي يخوضها حزب الله في القلمون وجرود (محيط) بلدة عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية.

وفي المقطع الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع “يوتيوب”، تحدث أحد العناصر بالنيابة عن زملائه قائلًا: “في حال لم تتوقف الحرب فإن ذلك سيكلفنا حياتنا”.

وعرّف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع عن أنفسهم بأسماء “حسن نزيه طه من الهرمل بشرقي لبنان، محمد شعيب من الشرقية، وجواد علي ياسين من مجدل سلم”.

٣ أسرى من حزب الله يناشدون أهاليهم لإيقاف معركة القلمون وجرود عرسال pic.twitter.com/1dMqzj72DD — أبو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) July 25, 2017

وفي ختام التسجيل، أعرب المتحدث باسم العناصر الثلاثة عن أسفهم من أن أحدًا لم يسأل عنهم منذ سنة وتسعة أشهر.

يذكر أن هؤلاء العناصر أسروا بريف حلب في سوريا عام 2015، أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، وظهروا سابقًا في 3 مقاطع مختلفة.

ومنذ الأربعاء الماضي، بدأ سلاح الجو التابع للنظام السوري، باستهداف مواقع للمسلحين في جرود عرسال، حيث يتحصن قرابة ألفي مسلح ينتمي غالبيتهم إلى جبهة النصرة وتنظيم داعش، وفق إحصائيات لبنانية.

وبالتوازي مع ذلك، اندلعت معارك بين حزب الله وسرايا أهل الشام “الجيش الحر” في المنطقة نفسها، قبل أن يعلن الطرف الأخير وقف إطلاق النار، تمهيدًا للمفاوضات، حسب ما ذكر بيان سابق لحزب الله.

ومع استمرار المعارك، يقوم الجيش اللبناني بتأمين بلدة عرسال، واستهداف المسلحين الذين يحاولون التسلل من الجرود إلى داخل البلدة.

وتضم بلدة عرسال مخيمات يقطنها عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب الدائرة في بلادهم.