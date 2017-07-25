مقتل 21 داعشيًا قرب الحدود بين العراق السعودية

قُتِل 21 عنصرًا من تنظيم “داعش”، وعنصران من “الحشد الشعبي” الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية في “صحراء النخيب” قرب الحدود مع السعودية، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار.

وقال العقيد مجيد العيساوي من قيادة شرطة الأنبار، إن”قوة كبيرة من تنظيم داعش، قامت بمهاجمة تجمعات للقوات الأمنية العراقية وعشائر الأنبار في صحراء النخيب، الواقعة قرب الحدود مع السعودية أقصى غرب العراق “.

وأضاف العيساوي أن “القوات الأمنية والعشائرية قامت بالرد على الهجوم، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 21 من داعش، واغتنام أربع عجلات نوع بيك آب تحمل أحاديات تابعة للتنظيم”.

وأفاد القيادي الأمني بأن “عنصرين من قوات الحشد الشعبي قُتلا، وأصيب 3 آخرين من القوات الأمنية، تم نقلهم عبر الطائرات العسكرية إلى مستشفيات العاصمة بغداد”، مشيرا إلى أن “الطائرات الحربية قامت عقب تنفيذ الهجوم بجولات استطلاعية بالمنطقة”.

وتشهد صحراء الأنبار عمليات مسلحة متكررة ينفذها تنظيم داعش، تستهدف القوات الأمنية العراقية والمدنيين.