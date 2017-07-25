“حراك الريف” يقود صحافيًا مغربيًا إلى السجن

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة “الحسيمة” بـالمغرب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 أشهر نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بحق الصحافي حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.أنفو”.

وأدانت المحكمة، حميد المهداوي، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي بالحسيمة، ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها”.

من جهة أخرى، برأت ابتدائية الحسيمة، حميد المهداوي، من جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.

وألقي القبض على الصحافي حميد المهداوي، في مسيرة 20 تموز/ يوليو الماضي، الشهيرة بمدينة الحسيمة، بتهمة تحريضه على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.

وتركز التحقيق مع المهداوي، على الفيديوهات التي تم نشرها على موقعه “بديل . أنفو”، والتي تحدث فيها عن اعتقالات تعسفية لنشطاء “حراك الريف”.

وتقول النيابة العامة إن حميد المهداوي، ألقى كلمة بساحة محمد السادس بالحسيمة خلال المسيرة، وسط مجموعة من الناس، حرضهم فيها على التظاهر رغم قرار المنع، بحسب تعبيرها.