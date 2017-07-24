بالصور.. نساء الموصل يكشفن وجوههن ويرتدين ملابس زاهية

في شوارع الجانب الشرقي من مدينة الموصل العراقية، تنتشر النساء مرتديات ملابس زاهية الألوان بدون النقاب والملابس السوداء، التي فرضها عليهنّ تنظيم داعش المتشدد عندما سيطر على المدينة في عام 2014، إلى أن نجحت القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة في طردهم من المدينة في الآونة الأخيرة.

وفرض التنظيم المتشدد على نساء الموصل البقاء في البيوت وارتداء ملابس سوداء تغطيهن بالكامل عند الخروج.

تقول آية هاني من سكان الموصل: “النقاب في وقت داعش مقيدة حريتنا ما نقدر نتصرف بحرية، نطلع لازم كلنا لابسين أسود نقاب ولازم كله أسود وكفوف وكلشي، لازم ما يطلع من جسمنا كثير ما كانت طيبة كثير. حريتنا كانت مقيدة بس هسا أحسن شوية الحمد لله”.

وتحدثت إيمان خضر عن الفترة نفسها وقالت: “بوقت داعش كانت مأساة كلش كبيرة خصوصًا أن التعليم بوقت داعش انعدم الدرجة وكانوا ما يحقوا إلنا الدوام خصوصًا إنه هناك عواقب كثيرة يفرضوها علينا خصوصًا إحنا النساء الخمار والجبة وأمور كثيرة”.

وتأثرت حركة البيع والشراء بسبب القيود المفروضة على النساء، وقال مالك محل يدعى أبو مصطفى: “كانت تحريج ع المرأة إنه تنزل وتطلع، أكثر الأحيان كانوا يدخلون ع المحل فيه نساء كانوا يسحتوهم (يطردوهن) يطلعوهم بره السوق ليش أنتي ما لابسة خمار خمارك قصير أنتي ما لابسة كفوف أنتي متبرجة أنتي بدون جواريب”.

ويتابع: “هاي كلها مشاكل تخلي عند المرأة عدم الرضا بالشراء فتعوفش (تعزف عن) المحل وتخرج، لذلك هسا لما تخلصنا من هذا الوباء. هذا الوباء سرطان أنا أعتبره سرطان هذا، المرأة تنزل براحتها”.

وأعلنت القوات العراقية النصر على داعش في الشهر الحالي بعد 9 أشهر من القتال في الشوارع والبيوت.