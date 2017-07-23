الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبين فلسطينيين

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي المعتقلين الى 58 نائبًا من أصل 132 (أي نحو 45 % من نواب المجلس).

وقال شهود عيان، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة “الأناضول”، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل النائب عمر عبد الرازق في مدينة سلفيت واعتقلته، مضيفين أن القوات فتشت المنزل وعاثت فيه قبل انسحابها.

وفي مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي النائب شاكر عمارة من منزله، ونقله لجهة غير معلومة، بحسب شهود.

وكان عبد الرازق، وعمارة النائبان في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة “حماس” في البرلمان، تعرضا للاعقال عدة مرات.

ويرتفع عدد النواب المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية إلى 58 نائبًا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.