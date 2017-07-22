روسيا وفصائل معارضة سورية تتفق على “منطقة خفض توتر” بالغوطة الشرقية

اتفقت روسيا وفصائل معارضة سورية على إنشاء “منطقة خفض توتر” في الغوطة الشرقية، بريف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الروسية، أن الاتفاق تمّ بوساطة مصرية، ووقّع الجانبان عليه في العاصمة القاهرة.

وتناول الاتفاق تفاصيل إنشاء المنطقة، من حيث حدودها ومواقع وصلاحيات القوات التي ستنتشر فيها. كما ينص على تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية في الأيام القريبة القادمة.

ولم يتسنَ التحقق من صحة تلك المعلومات، أو الحصول على مزيد من التفاصيل.

وكانت روسيا وتركيا وإيران، اتفقت على إنشاء أربع “مناطق خفض توتر”، إحداها في الغوطة الشرقية، وذلك في إطار المباحثات التي أجريت بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، في أيار/مايو الماضي.