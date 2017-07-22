أسير و17 قتيلًا من حزب الله في معركة عرسال اللبنانية

أُسر عنصر من حزب الله وقُتل 17 آخرون في أول يوم من المعركة التي شنّها الحزب مدعومًا من الجيش السوري على معقل جبهة النصرة في منطقة جرود عرسال اللبنانية، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأوردت قناة “سكاي نيوز عربية” حصيلة القتلى الـ 17، بينما ذكرت قناة “العربية” أن “النصرة” تمكنت من أسر عنصر من حزب الله.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام موالية لدمشق بأن جماعة حزب الله اللبنانية والجيش السوري أحرزا تقدما ضد مسلحين سنة اليوم السبت في اليوم الثاني من معركة عرسال.

وتستهدف العملية مسلحين سنة مما كانت تعرف بجبهة النصرة التي سبق أن تحالفت مع‭ ‬ تنظيم القاعدة وتسيطر على منطقة جرود عرسال الجبلية القاحلة.

وذكر الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن قواته سيطرت على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

وقال إن الطائرات العسكرية السورية استهدفت مواقع المسلحين على الجانب السوري من الحدود قرب بلدة فليطة السورية.

وكان مصدر أمني صرح في وقت مبكر من صباح اليوم بأن قتلى حزب الله 15 وأن ما لا يقل عن 43 مسلحا قتلوا.

ويتخذ الجيش اللبناني مواقع دافعية حول بلدة عرسال استعدادا لإطلاق النار على المسلحين المتطرفين الذين يحاولون اقتحام خطوطه وعزز الأمن في المنطقة.

وذكر قائد بتحالف عسكري موال لدمشق ومصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني لا يشارك في العملية.

وقال المصدر الأمني إن الجيش يسهل مرور اللاجئين السوريين الفارين من المنطقة وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتستعد مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لتدفق اللاجئين السوريين من جرود عرسال وبلدة عرسال. وجرى الإبلاغ عن فرار مجموعة صغيرة فقط من اللاجئين أمس.

ويسكن بضعة آلاف من اللاجئين السوريين مخيمات إلى الشرق من عرسال.

وأثار دور حزب الله انتقاد خصومه السياسيين في لبنان ومنهم رئيس الوزراء سعد الحريري.