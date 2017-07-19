بعد حملة ضد اللاجئين السوريين.. لبنان يعتقل شبانًا أهانوا لاجئًا سوريًا واعتدوا عليه بالضرب والشتم

ألقت السلطات اللبنانية القبض على شبان اعتدوا على لاجئ سوري، وفق ما أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا “فيديو” يظهر فيه عدد من الشبان يعتدون بالضرب على شاب سوري في لبنان.

وتضمن الفيديو، الذي اعتبره الناشطون صادمًا، كلمات نابية وشتائم بحق الشاب السوري، بالإضافة إلى اعتداءات مهينة.

وفي إطار الحملة التي انطلقت ضد لاجئين سوريين في لبنان، اقتحم الجيش اللبناني الأسبوع الماضي مخيم عرسال للاجئين السوريين وشن حملة تفتيش أسفرت عن مقتل موقوفين كانوا لدى عهدة الجيش.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال إن الجيش سينفذ عملية في منطقة جرود عرسال قرب الحدود السورية (شمال شرقي لبنان)، مضيفًا أنّ “الحكومة تعطي الجيش الحرية لمعالجة هذا الملف الأمني”.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد برر عمل بلاده على عودة النازحين، نتيجة عدم مقدرتها على تحمل مزيد من الأعباء، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة نشر الكراهية والتحريض بين الشعبين اللبناني والسوري.