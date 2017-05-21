مقتدى الصدر يدعو إيران إلى ترك المهاترات السياسية والطائفية

دعا زعيم التيار الصدري العراقي المعارض مقتدى الصدر الأحد، إيران إلى تبني سياسة الانفتاح على دول المنطقة وترك المهاترات السياسية والطائفية.

وقال الصدر في رسالة تشرح موقفه من فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني، بولاية رئاسية ثانية “نبارك للشعب الإيراني فوز مرشحه الإصلاحي المعتدل حسن روحاني، بل وفوز إرادته وعلو صوته على الرغم من الصراعات السياسية المحتدمة”.

واستطرد الزعيم الشيعي بالقول “لذا أوجه كلامي للحكومة الإيرانية، بأن عليها الانفتاح على بعض الدول غير المحتلة وغيرها من دول في المنطقة، وترك المهاترات السياسية والطائفية التي ما جرّت على المنطقة إلا الويل والثبور”.

ورأى الصدر في رسالته أن “على إيران أن تأخذ شعبها إلى بر الأمان والابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر سلبا على المنطقة، فما عاد الوضع يتحمل أكثر”.

وشدد الصدر في رسالته على أهمية “اعتماد الحوار منطلقا والتفاهم طريقا، عسى أن يفيء على الإسلام والمسلمين خيرا”.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن رسميا خلال مؤتمر صحفي السبت، فوز روحاني مرشح التيار الإصلاحي المعتدل، بولاية رئاسية ثانية للبلاد وفق النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت الجمعة الماضية، بعد حصوله على 57% من الأصوات الصحيحة للناخبين.

وانتُخب حسن روحاني رئيسًا لإيران للمرة الأولى في العام 2013، بعد حصوله على 50.7% من أصوات الناخبين.