المرصد السوري: قوات النظام وصلت مشارف آخر بلدة لداعش في حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أن قوات النظام سيطرت على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي، ووصلت إلى مشارف آخر بلدة لتنظيم داعش في المحافظة.

وأوضح المرصد في بيان أن قوات النظام وصلت إلى مشارف بلدة “مسكنة” 15 كم عن الحدود الإدارية في محافظة الرقة.

وتتواصل المعارك العنيفة بين عناصر داعش وقوات الحكومة في الريف الشرقي لحلب.

وقال المرصد إن قوات الحكومة وبعد أربعة أيام من استعادتها مطار الجراح العسكري، نفذت هجومًا عنيفًا تزامن مع استكمالها الشهر الرابع لعمليتها العسكرية في الريف الشرقي لحلب، والتي تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع بريف حلب الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة بدأت عملياتها في 17 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وسيطرت على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي.