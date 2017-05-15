دي ميستورا: محادثات جنيف المقبلة ستناقش الحكومة الانتقالية والدستور والانتخابات‎

المصدر: جنيف – إرم نيوز

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الجولة السادسة للمفاوضات السورية في جنيف، التي ستبدأ غداً الثلاثاء، ستبحث بشكل مفصل مواضيع الحكومة الانتقالية، والدستور، والانتخابات، ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، اليوم الإثنين، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث أشار إلى أن المفاوضات السورية ستبدأ غدا وستنتهي في 19 أو 20 من الشهر الحالي.

وقال دي ميستورا، إن الجولة المقبلة من المفاوضات السورية ستكون مختلفة عن سابقاتها “جميع الوفود ستأتي إلى جنيف، وأقصد هنا جميع الوفود المذكورة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتي شاركت في المحادثات السابقة”.

وأضاف، أن الجولة السادسة تكتسب أهمية أكبر عقب توقيع مذكرة بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة بخصوص تشكيل “مناطق خالية من الاشتباكات” في سوريا. لافتاً إلى أن الجولة السادسة ستكون على شكل لقاءات قصيرة بسبب اقتراب شهر رمضان، موضحا أن المشاركين لن يعقدوا مؤتمرات صحفية على مدار المحادثات.

ورداً على تصريح للرئيس السوري بشار الأسد لقناة بيلاروسية، اعتبر فيه أنه لا توجد أي جدوائية من مفاوضات جنيف، وأنهم يركزون على محادثات استانة، أجاب دي مستورا: “إذا كان الأمر كذلك فلماذا أرسل الأسد وفداً يتكون من 15 – 18 شخصية بقيادة دبلوماسي خبير كبشار الجعفري إلى جنيف؟”.