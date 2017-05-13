بعد أيام على حادثة مماثلة.. مقتل جندي مغربي في هجوم بأفريقيا الوسطى

المصدر: عبد اللطيف الصلحي – إرم نيوز

لقي جندي مغربي من الوحدات العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حتفه اليوم السبت، إثر إصابته بجروح بالغة خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت نقطة تفتيش للقوات المسلحة الملكية المغربية، وسط مدينة بانغاسو.

وأعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية أن الهجوم الجديد يأتي بعد أقل من أسبوع على هجوم استهدف دورية مغربية يوم 8 مايو الجاري، على محور “رافي – بانغاسو” على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا التي تتمركز فيها وحدات من القوات المغربية، وخلف الهجوم إصابة 7 جنود بجروح متفاوتة الخطورة، واختطاف جندي تم إعدامه في وقت لاحق من طرف جماعة مسلحة تدعى “ألانتي بالاكا” إلى جانب 3 جنود كمبوديين.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة الهجومين، واعتبرت أن “تعريض حياة أي عنصر من عناصر القبعات الزرق بمثابة جريمة حرب”.