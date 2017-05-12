موريتانيا تفرج عن مواطن إيطالي متهم بالتحايل عليها

المصدر: نواكشوط- إرم نيوز

أفرجت السلطات الموريتانية، الجمعة، عن مواطن إيطالي اعتقل بالعاصمة نواكشوط، قبل أكثر من سنة بتهمة المشاركة مع عصابة دولية في التحايل على الحكومة في صفقة لشراء أجهزة مراقبة.

وقالت مصادر حكومية موريتانية، إن إيطاليا يدعى “كريستيان بروفيزيوناتو”، غادر نواكشوط بالفعل إلى بلاده، بعد وساطة قادها نائب وزير الخارجية الإيطالي فينسينزو آمندو.

وأجرى آمندو، الخميس، مباحثات في نواكشوط، مع وزراء الخارجية والعدل والداخلية بالحكومة الموريتانية.

وغادر المسؤول الحكومي الإيطالي نواكشوط، الجمعة، دون أن يدلي بأي تصريح.

وقال المصدر الحكومي الموريتاني “لقد غادر السجين الإيطالي على نفس الطائرة مع نائب وزير خارجية بلاده”.

وفي وقت سابق، وجه “بروفيزيوناتو” نداء لحكومة بلاده من أجل التدخل لإطلاق سراحه.

ونفى السجين الإيطالي التهم الموجهة له بالضلوع في قضية احتيال عصابة دولية على الحكومة الموريتانية.

والأسبوع الماضي، أصدر ثلاثة محامين موريتانيين، بيانا ذكروا فيه أن السجين الإيطالي دخل في إضراب عن الطعام، ووضعه الصحي مقلق.