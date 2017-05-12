قوات سوريا الديموقراطية: ننتظر أسلحة من التحالف ومعركة استعادة الرقة ستبدأ قريبًا

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية اليوم الجمعة أنها ستبدأ قريبًا هجومًا لاستعادة مدينة الرقة من قبضة تنظيم “داعش”، وتوقعت أن يمدها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأسلحة من بينها عربات مدرعة عند بدء الهجوم.

وقال القيادي عبد القادر هفيدلي في مؤتمر صحافي من مدينة الطبقة التي استعادتها القوات مؤخرًا من “داعش” “الهجوم سيبدأ في الفترة المقبلة، متوقعًا أن دخول واقتحام المدينة سينطلق مع بداية الصيف، دون أن يحدد موعدًا بعينه”.

وأضاف أنه “مع بداية دخول المدينة سيكون هناك وكما وعد التحالف بقيادة واشنطن دعم في صورة أسلحة متخصصة وعربات مدرعة وغيرها”.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف مكون من الفصائل الكردية والعربية، عملياتها العسكرية في اتجاه مدينة الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر، وسيطرت على العديد من القرى والبلدات في المحافظة.