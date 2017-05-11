الأسد: ترامب ضرب سوريا “لتقديم أوراق اعتماده” لجماعات الضغط الأمريكية‎

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالضربة الصاروخية على سوريا الشهر الماضي “لتقديم أوراق اعتماده” لجماعات الضغط والقوى السياسية الأمريكية‎.

وتابع الأسد في مقابلة مع قناة (أو.إن.تي) التلفزيونية في روسيا البيضاء أُذيعت، اليوم الخميس، أنه لن يتراجع عن موقفه بمحاربة أعدائه، قائلاً : “أنا لم أتعب”.

وتعهد الأسد بالدفاع عن مناطق خفض التوتر التي توسَّطت فيها روسيا وسحق من يحاولون انتهاكها بدعم من إيران وحزب الله.

وقال الأسد، خلال المقابلة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن مناطق خفض التوتر تمنح المسلَّحين فرصة لتسليم أسلحتهم، والمصالحة مع الحكومة. ‎