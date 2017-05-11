مدير مرصد الفتاوى التكفيرية لـ “إرم نيوز: الأزهر عاجز عن التصدي للفكر المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: مها أبو الحسن - إرم نيوز

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأزهر يعجز عن التصدي للفكر المتطرف في محاولته لتجديد الخطاب الديني، لأن “الجماعات المتطرفة تستغل كافة الوسائل الإعلامية وتطوعها لصالحها، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل تحديًا أمام المؤسسات الدينية.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني يحتاج للعمل في الشارع ورصد ما يستقر في أذهان الناس بمستوياتهم المختلفة، ثم دراسة تلك الأمور من قبل المؤسسات الدينية لتقديم خطاب ديني يشمل ما يشغل الناس، علاوة على مواكبة تطور وسائل التواصل والسير على منهج علمي صحيح وليس طريقة عشوائية.

وأشار عمران، وهو مدير مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى أن قضية تجديد الخطاب الديني تحتاج إلى جهود متضافرة من داخل المؤسسة الدينية وخارجها، لافتًا إلى أن الأزهر يحاور الشباب في المسائل العقائدية والتي قد تتسبب في حالة من التشكك بالدين أو الإلحاد.

وأوضح أن ثمة موجة من التطرف تعتري العالم الإسلامي وغير الإسلامي، سواء عبر ظاهرة تنظيم “داعش” أو من خلال تنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” والتخوف من الإسلام خاصة في الغرب، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة تلك الظاهرتين، منوهًا بأن دار الإفتاء دشنت مركزين أحدهما لمواجهة الأفكار “التكفيرية” وآخر لمواجهة ظاهرة “الإسلاموفوبيا”.

ولفت إلى أن المرصد يهتم بشكل رئيسي بتوضيح حقيقة ما يشاع لدى الغرب بشأن الدين الإسلامي من ناحية، ورصد ما تتكلم به الجماعات المتطرفة من ناحية أخرى، لكي يتم الرد على ادعاءاتهم تباعًا، لافتًأ إلى أن الدور الرئيسي للمرصد حاليًا هو جمع الشبهات التي تدور في أذهان بعض الناس خاصة الشباب والتي تؤدي ببعضهم إلى التطرف.

وبشأن الإلحاد، أشار عمران إلى أن الإلحاد لم يصل لدرجة الظاهرة في مصر، فهي مجرد حالات موجودة عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا إلى أن الأزهر أنشأ وحدة لأول مرة في العالم لرصد الأفكار التي يتم تداولها، لتلخيص ما يدور من الأفكار والرد عليها بأسلوب مقنع ومقابلة الحالات وزيارة بعضها في المنازل.

وحول تكفير الجماعات “الإرهابية”، قال عمران: “ينبغي أن ننشغل جميعًا بالتصدي لهجمات هذه الجماعات الإرهابية على كل المستويات بدءَا من مستوى الأفكار نهاية بالمواجهة المسلحة، أما الانشغال بأمر هل هم كفار أم لا، فنحن نستطيع إعلانهم جماعات كافرة، لكن هذه قضية أيديولوجية، ونحن في محل انشغال بالمواجهة الفكرية لتلك التنظيمات”.