واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لمن يوقع بالجولاني

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح تحديد مكان محمد الجولاني قائد تنظيم “جبهة فتح الشام” في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها “المرة الأولى” التي ترصد فيها مكافأة من الخارجية الأميركية لمتابعة مسؤول في هذه المجموعة.

وتقول جبهة “فتح الشام”، فرع القاعدة في سوريا، والتي كانت تطلق على نفسها سابقا اسم “جبهة النصرة” إنها قطعت علاقاتها مع القاعدة منذ 2016 لكن واشنطن مستمرة في استخدام تسميتها الأولى ولا تعترف بانفصالها عن القاعدة في سوريا.

وكانت “فتح الشام” وهي ثاني أكبر مجموعة متطرفة بعد تنظيم داعش أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 اندماجها مع اربع مجموعات اخرى ضمن مجموعة أطلق عليها “هيئة تحرير الشام“.

وشنت الولايات المتحدة مؤخرا سلسلة غارات جوية في سوريا استهدفت هذه المجموعة ما أدى الى مقتل العديد من قياداتها ومسلحيها.