السبسي: الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج

المصدر: تونس- إرم نيوز

أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، أنّ جيش البلاد “سيتولّى حماية مناطق إنتاج الثروات من فوسفات ونفط وغاز”.

وأضاف السبسي، في خطاب ألقاه اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس: “أعرف أنه قرار خطير، وأن التعامل مع الجيش ليس سهلا، لكن يجب اتخاذه”، مشددا على أنّ “الدّولة مطالبة بحماية تلك الموارد”.

وحذر الرئيس التونسي، “من تعطيل إنتاج تلك الثروات نتيجة الاحتجاجات المتكررة”، في إشارة ضمنية إلى الاحتجاجات التي تشهدها في الأشهر الأخيرة، محافظات تونسية، طلبا للتوظيف والتنمية، أبرزها في تطاوين (جنوب شرق).

ويأتي هذا الخطاب غداة إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق الصرصار، ونائبه وأحد أعضاء الهيئة، أمس استقالتهم، ما أثار جدلا واسعا في وقت تستعدّ فيه البلاد لإجراء انتخاباتها في 17 ديسمبر المقبل.