ترامب يقرر تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

المصدر: القدس – إرم نيوز

أعلنت مصادر إسرائيلية الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر تأجيل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، أن “البيت الأبيض أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقراره هذا”.

وحسب الصحيفة فإن “ترامب قرر توقيع القرار، ما يعني تأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر إضافية”، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفى علمه بقرار ترامب.

في السياق، نقلت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مكتب نتنياهو قوله ” موقف إسرائيل هو أن جميع السفارات، وبخاصة السفارة الأمريكية، يجب أن تكون في عاصمة إسرائيل القدس”.

ومنذ قرار الكونغرس الأمريكي في العام 1995، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على توقيع قرارات بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد وقّع آخر هذه القرارات في نهاية العام الماضي، التي تنتهي نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

وكان الفلسطينيون والعديد من الدول العربية والإسلامية، احتجوا على نية البيت الأبيض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود 1967.