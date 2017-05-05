العبادي ينفي الاتفاق على بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد هزيمة داعش

المصدر: بغداد- إرم نيوز

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الأنباء عن اتفاق الحكومة العراقية مع أية دولة لبقاء قواتها في العراق بعد القضاء على داعش، عارية عن الصحة.

وأكد بيان صدر عن مكتب العبادي “إن الحكومة العراقية لم تتفق مع أية دولة بصدد دورها العسكري في العراق لمرحلة ما بعد النصر الحاسم على الإرهاب”.

يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عربية ومحلية عن وجود اتفاق بين العبادي ومسؤولين في واشنطن يقضي ببقاء عدد من القوات الأمريكية في العراق بعد إنهاء وجود تنظيم داعش.

وأضاف العبادي: “نحن نؤكد أنه لا وجود لقوات مقاتلة من أية دولة على الأراضي العراقية حتى يتم البحث في بقائها من عدمه بل يوجد مدربون ومستشارن وخبراء من عدد من الدول”.

وكان العبادي أعلن خلال زيارته واشنطن الشهر الماضي تأييده بقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق من أجل دعم القوات العراقية في مرحلة ما بعد داعش.

ويوجد في العراق نحو خمسة آلاف جندي أمريكي، ينتشرون في محافظات الأنبار التي تضم عدة قواعد، فضلًا عن الموصل التي تضم قاعدة القيارة العسكرية.

وترفض ميليشيات مسلحة وفصائل عسكرية عراقية شيعية بقاء القوات الأمريكية في العراق أو حتى مشاركتها في العمليات العسكرية الجارية، وهدّدت باستهدافها في الكثير من المناسبات، فيما يرفض رئيس الوزراء حيدر العبادي الحديث عن وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية رغم المقاطع المرئية المنتشرة التي تثبت وجود تلك القوات ومشاركتها في بعض المعارك، وذلك في محاولة لتجنب الصدام مع تلك الفصائل المسلحة.