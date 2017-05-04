قوات “سوريا الديمقراطية” تسيطر على مدينة “الطبقة‎” بالكامل

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أفادت مصادر في مدينة الرقة السورية بأن عناصر تنظيم داعش انسحبوا من مدينة “الطبقة” في ريف الرقة الغربي بعد اتفاق اليوم الخمس مع قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم ” قسد”.

وقالت المصادر إن” عناصر التنظيم انسحبوا من مبنى سد الفرات وأطراف الحي الأول ، وذلك بعد اتفاق بينها وبين قوات الأكراد يقضي بانسحاب مقاتلي “داعش” مع عائلاتهم بالسلاح الفردي، والآن المدينة بأكملها أصبحت تحت سيطرة القوات الكردية”.

وأضافت المصادر أن ” عناصر داعش في المدينة انقسموا إلى قسمين، قسم قرر الخروج من المدينة إلى “الرقة” والقسم الآخر قام بتسليم أنفسهم لقوات “سوريا الديمقراطية” بموجب الاتفاق بين الطرفين “، بحسب الوكالة الألمانية.

وسيطرت قوات “سوريا الديمقراطية” على مدينة “الطبقة” بشكل كامل بعد انسحاب عناصر داعش من المدينة بعد معارك استمرت لأكثر من 44 يوماً سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من مسلحي قسد وداعش والمدنيين .